أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 4-2-2025

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 4-2-2025، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والشرقية-إيسترن كومباني، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.209 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: القاهرة للزيوت والصابون، والعربية للمحابس، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وبريميم هيلثكير جروب، وجولدن تكس للأصواف، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري.

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والشرقية-إيسترن كومباني، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.209 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 91.6 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.88%، والعرب على 3.99%، واستحوذت المؤسسات على 29.78% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.21%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 51.9 مليون جنيه، 320.9 ألف جنيه، 12.6 مليون جنيه، 563.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 65.3 مليون جنيه، 562.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 29668 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 36841 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 13051 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 8534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 11650 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3146 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 9827 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1909 نقطة.

وصعدت أسهم 91 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

صفقة ابن سينا

أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة ابن سينا فارما المصدرة لعدد 88.9 مليون سهم بقيمة 555.5 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخلين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، وجهينة للصناعات الغذائية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سببينالكس)، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والعربية للصناعات الهندسية عدد 13.1 مليون سهم، 2 مليون سهم، 1000 سهم، 2500 سهم، 490 سهم، 10 آلاف سهم، 7 آلاف سهم، على التوالي.

كما اشترى داخليين بشركات المهندس للتأمين، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 1923 سهمًا، 2777 سهمًا، 123.5 ألف سهم، 58.9 ألف سهم، 1916 سهمًا، 149.8 ألف سهم، مليون سهم، على الترتيب.

واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 50 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة المهندس للتأمين عدد 189.9 ألف سهم.

فيما باع داخليين بشركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، ومصر بني سويف للأسمنت، ومجموعة أي أف جي القابضة، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 650 ألف سهم، 1000 سهم، 30 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 353.8 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات عدد 850 ألف سهم.

أعلنت الشركة العربية للمحابس، عن شراء المساهم مازن بن محمد بن عبد الرحمن السعيد، عدد 1.4 مليون سهم بسعر 4.59 جنيه بقيمة إجمالية 6.3 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 18.2% إلى 20.03%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات.

صندوق مصر إيطاليا

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (19) لسنة 2025 الصادر والمتضمن في مادته الأولى: "إلغاء ترخيص شركة صندوق استثمار مصر إيطاليا العقاري إعمالاً لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992".