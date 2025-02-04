محافظ “منشآت” يدشّن مكتب تسهيل الأعمال بغرفة تبوك ويلتقي رواد الأعمال في المنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - التقى محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”سامي بن إبراهيم الحسيني، والوفد المرافق له, أعضاء مجلس إدارة غرفة تبوك، بحضور رئيس مجلس الغرفة عماد الفاخري والأمين العام للغرفة حسن الشهري؛ لمناقشة سبل التعاون والشراكة بما يخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في المنطقة، والعمل على تطويرها وتوسعها.

وتناول اللقاء الجهود المبذولة المشتركة بين منشآت وغرفة تبوك لدعم قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، في إطار تعزيز نمو منظومة ريادة الأعمال في المنطقة، ودعم وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لأهمية التعاون والشراكة بين القطاعات كافة لرفع مشاركة القطاع في حجم الناتج المحلي بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما دشّن محافظ “منشآت” مكتب تسهيل الأعمال التابع للهيئة في مقر غرفة تبوك؛ بهدف تعزيز وجود منشآت في منطقة تبوك وخدمة رواد ورائدات الأعمال من خلال رصد التحديات التي تواجههم، وتقديم الحلول المناسبة لها، وكذلك الإسهام في تحسين بيئة الأعمال بالمنطقة؛ حيث يمكن لرواد ورائدات الأعمال الاستفادة من خدمات وبرامج منشآت من خلال المكتب وتسجيل اهتماماتهم لضمان استمرارية أعمالهم، وتطوير قدراتهم بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلي.

إلى جانب ذلك، نظّمت “منشآت” لقاءً جمع محافظ الهيئة وعددًا من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة تبوك، لرصد التحديات التي تواجههم وتسهيل نمو أعمالهم، وكذلك مناقشة الفرص الواعدة بالمنطقة والمبادرات الداعمة للمشاريع الريادية، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات التدريب التي تقدمها منشآت في منطقة تبوك 8,083 مستفيدًا، بالإضافة إلى تسجيل 32 منشأة ضمن برنامج طموح للمنشآت متسارعة النمو، وإتاحة 15 فرصة استثمارية عبر برنامج الامتياز التجاري في المنطقة، مما أسهم في وصول عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 32 ألف منشأة.

يُذكر أن “منشآت” نظمت جولة الامتياز التجاري أمس، بمشاركة 20 علامة تجارية؛ بهدف استعراض الفرص الاستثمارية للعلامات التجارية المشاركة وتوسعها في المنطقة، وتعزيز الترابط بين رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المنشآت والجهات ذات العلاقة.

كما عقدت “منشآت” في تبوك مجموعة من البرامج لنشر ثقافة ريادة الأعمال؛ من بينها إقامة جولة التجارة الإلكترونية، بمشاركة عدة جهات ممكنة في قطاع التجارة الإلكترونية، استفاد منها أكثر من 750 مستفيدًا، إلى جانب تنظيم جولة باص الأفكار بالتعاون مع جامعة تبوك؛ بهدف تحفيز ريادة الأعمال في 15 جامعة حول المملكة، التي أسهمت في استقطاب أكثر من 250 مسجلًا للاستفادة من فعاليات الجولة.

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