شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 7 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها خدمات النقل والشحن والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.8%، وصعدت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.5%، وقفز قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.4%، وزاد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 8 قطاعات بالبورصة على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 1%، وهبطت قطاعات مواد البناء، والخدمات التعليمية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.8%، 0.7%، 0.6%، على الترتيب، وانخفض قطاعا السياحة والترفيه، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4%، ونزل قطاعا العقارات، والتجارة والموزعون بنسبة 0.2%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والشرقية-إيسترن كومباني، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.209 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 91.6 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.88%، والعرب على 3.99%، واستحوذت المؤسسات على 29.78% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.21%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 51.9 مليون جنيه، 320.9 ألف جنيه، 12.6 مليون جنيه، 563.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 65.3 مليون جنيه، 562.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 29668 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 36841 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 13051 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 8534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 11650 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3146 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 9827 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1909 نقطة.