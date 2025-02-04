شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات "تحدى تطوير الألعاب" بمركز إبداع مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت فعاليات "ITI TechAdventure" في مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة القاهرة، بالتحدى الأول تحت عنوان "تحدي تطوير الألعاب"، والذى نظمته أكاديمية تطوير الألعاب التابعة لمعهد تكنولوجيا المعلومات، بهدف تحفيز المشاركين على تطوير وابتكار لعبة خلال يومين، مما يسهم فى تعزيز التفكير المنطقى وصقل مهارات تصميم الألعاب وتطويرها وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما شهد التحدى مشاركة أكثر من 100 متسابق، حيث تم تقديم 14 لعبة من أكثر من 20 فريقًا في تحدي تصميم وتطوير لعبة قائمة على الميكانيكا، ومنحت هذه النسخة من التحديات الفرصة للمشاركين لاختيار موضوع ألعابهم، بالإضافة إلى تحديد مستوى الصعوبة المناسب من بين ثلاثة مستويات مختلفة، دون الدمج بينها، وذلك لضمان تجربة مميزة ومثمرة.

هذا واستعرضت الفرق مشاريعها المبتكرة أمام لجنة التحكيم والجمهور، وأسفرت النتائج عن فوز لعبتي "Clock Bob" و"Cat-cher" في فئة المستوى المبتدئ، ولعبة "Duel Parity" في فئة المستوى المتوسط، ولعبتي "Fakeout يا باولو" و"Artillery Aftermath" في فئة المستوى المتقدم.

ويوفر الحدث منصة لتبادل الخبرات والتواصل بين المشاركين، ما يعزز تنمية المهارات التقنية والإبداعية في هذا المجال، كما تستمر فعاليات "ITI TechAdventure" طوال إجازة نصف العام، من خلال محاضرات وورش عمل تغطي مختلف المجالات التقنية، مما يوفر للمشاركين فرصًا قيمة للمشاركين لاكتساب معرفة جديدة وتوسيع آفاقهم في عالم التكنولوجيا.

ويذكر أن معهد تكنولوجيا المعلومات هو أحد الأذرع التدريبية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويلعب المعهد دورًا محوريًا في تأهيل الشباب المصري لسوق العمل، ودعم نمو صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة لبناء القدرات والشهادات الاحترافية والفعاليات والمسابقات.