شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة شباب مصر الرقمية تفتح باب التقديم فى هذه التخصصات والان مع تفاصيل الخبر

يعلن المعهد القومي للاتصالات عن فتح باب التقديم في مسار هندسة الشبكات اللاسلكية المفتوحة للجيلين الخامس والسادس ضمن مبادرة "شباب مصر الرقمية - منحة الأربعة أشهر، وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويستهدف التدريب خريجي كليات الهندسة، أقسام الإلكترونيات أو الاتصالات أو الحاسبات، ويوفر البرنامج تدريبًا عمليًا لمدة ثلاثة أشهر باستخدام أحدث النظم التدريبية وتطبيقات عملية على أيدي نخبة من الخبراء، إضافة إلى المهارات اللازمة لسوق العمل، منها التواصل وإدارة المشاريع واللغة الإنجليزية، كما يشمل تدريب وظيفي مكثف مدته شهر في مشاريع بالشركات الشريكة في المبادرة.

وستوفر تلك الشركات فرص عمل مميزة لخريجي البرنامج المتميزين.

ويوفر المعهد وسائل لنقل المتدربين لمقر التدريب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يبدأ التدريب يوم 22 فبراير، وآخر موعد للتسجيل يوم 8 فبراير.