شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف: سعر المعدن النفيس سيرتفع لأسعار قياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن ردود الأفعال تباينت حول وضع الذهب وسعره في ظل الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط الإجراءات والقرارات التي يتخذها بشكل يومي منذ توليه السلطة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "السادسة" الذي يذاع على قناة الحياة: "قبل تولي ترامب، الجميع قال إنه فور توليه المنصب، سيعمل على تقوية الاقتصاد الأمريكي والدولار أمام الذهب، وبالفعل يوم إعلان فوزه، انخفض سعر الذهب عالميا".

وتابع: "كان من المتوقع أن يحدث تهدئة في سعر الذهب في الشرق الأوسط، إلا أن ما يحدث حاليا يعاكس كل التوقعات لأن الأزمات السياسية خالفت التوقعات، والأزمات الاقتصادية تؤدى إلى ارتفاع في سعر الذهب، ونتوقع استمرار الزيادة في سعره ووصوله لرقم قياسي جديد".