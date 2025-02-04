شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-2-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الثلاثاء، 04 فبراير 2025 08:00 م

ينشر الخليج 365 اخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-2-2025 بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصرى، مسجلا فى البنك المركزي 50.24 جنيه للشراء، و50.37 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.26 جنيه للشراء و 50.36 جنيه للبيع يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري. وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى 50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.26 جنيه للشراء

50.36 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.31 جنيه للشراء.

50.41 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.26 جنيه للشراء

50.36 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى 50.33 جنيه للشراء 50.42 جنيه للبيع

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