الاقتصاد

سعر الذهب اليوم.. هل يستمر صعود عيار 21 الفترة المقبلة؟

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سعر الذهب اليوم.. هل يستمر صعود عيار 21 الفترة المقبلة؟

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القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيد

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 08:00 م

علق مصدر في شعبة الذهب على القفزة الأخيرة في سوق الذهب قائلًا: "الارتفاع الحالي في أسعار الذهب مرتبط بشكل مباشر بزيادة سعر الأونصة عالميًا، والذي تجاوز 2841 دولارًا للأونصة، بالإضافة إلى تأثير التذبذبات في سعر الدولار على الأسعار المحلية" . 

ويُتوقع أن تستمر هذه الموجة الصعودية في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار التوترات الاقتصادية العالمية وزيادة الطلب على المعدن الأصفر كوسيلة لحفظ القيمة. 


- يُنصح المتعاملون في سوق الذهب بمتابعة التحديثات اليومية للأسعار لاتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة. 


- يُفضل الاستثمار في السبائك الذهبية ذات الأوزان الصغيرة مثل 1 جرام أو 2.5 جرام، حيث تتمتع بسيولة عالية وتكاليف مصنعية أقل مقارنة بالمشغولات الذهبية . 

يُذكر أن أسعار الذهب في مصر تشهد تقلبات مستمرة بسبب ارتباطها المباشر بالأسعار العالمية وسعر الدولار، مما يجعلها مؤشرًا مهمًا لحركة الاقتصاد المحلي والعالمي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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