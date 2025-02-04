شكرا لقرائتكم خبر عن خسرت 6 مليارات جنيه.. البورصة المصرية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

إيجي إكس 70

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية اليوم على تباين، وخسر رأسمال البورصة السوقي لأسهم الشركات المقيد بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 2.209 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 110 مليارات جنيه.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 0.29 % ليصل إلى مستوى 29668.47 نقطة.فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70 ) بنسبة 1.05 % ليبلغ 8534.14 نقطة.وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس100 )الأوسع نطاقًا الذي زاد بنحو 0.72 % ليصل لمستوى 11650.02 نقطة.