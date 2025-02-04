شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2025.. تعرف على آخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعرالذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2025 ارتفاعا طفيفا وذلك وفقا لآخر تحديثات في سوق الذهب المحلي في مصر، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 حوالى جنيها للجرام.

وشهد سوق الذهب العالمي تحولًا كبيرًا في يناير 2025، حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة 6.6%، ليُسجل أول ارتفاع شهري بعد انخفاض استمر لمدة شهرين متتاليين، بحسب النشرة الأسبوعية لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية.

وشهد سعر الذهب العالمي تطورات متلاحقة، وذلك منذ إعلان فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية في نوفمبر الماضي، حيث شهد الذهب زيادة في الطلب باعتباره أحد ملاذا آمنا للمدخرات، وساهمت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طالب فيها بضرورة خفض أسعار الفائدة خلال 2025، مما ساهم في صعود الذهب عالمياً وفي السوق المصري.

سجل الذهب عيار 24 نحو 4542.75 جنيها سجل الذهب عيار 21 نحو 3957 جنيهات. سجل الذهب عيار 18 نحو 3407.25جنيه. سعر الجنيه الذهب 31800 جنيها.

وتضمنت أسعار الذهب الأتى: