شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت السعودية» توصي بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية خلال اجتماعه الذي انعقد، اليوم، التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2024.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 229.5 مليون ريال.

وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 153 مليون سهم.

وأفادت بأن حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

ونوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.