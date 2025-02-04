شكرا لقرائتكم خبر انطلاق فعاليات ملتقى ومعرض المهنة للتوظيف 2025 في نسخته الـ 19 بالرياض الأحد المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق يوم الأحد المقبل فعاليات ملتقى ومعرض المهنة للتوظيف 2025 في نسخته الـ 19؛ تحت شعار "الجاهزية لسوق العمل بين العرض والطلب وفق رؤية 2030"؛ خلال الفترة من 9-11 فبراير الحالي؛ بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز ومشـاركة جامعة الملك خالد كشريك اكاديمي وتدريبي وعدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص؛ وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض؛ مستهدفاً توسـيع نطاق التوظيف بتعزيز التعاون بين الباحثين عن فرصة عمل والقطاعين العام والخاص؛ وسط توقعات حضور 20 ألف زائر، وحصد أكثر من 12 ألف متقدم من الجنسين.

ويعمل الملتقى على اكتشاف الفرص المهنية وتطوير مهارات الشباب من خلال الجهات التدريبية والمهنية المتخصصة؛ مع التعرف على احتياجات سوق العمل والفرص الواعدة، وبحث التحديات التي تواجهها مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وتعزيز التواصل والتفاعل بين الشركات والمهنيين والمؤسسات التعليمية، واستعراض تقنيات العمل الحديثة والمتطلبة لوظائف المستقبل، إلى جانب مساعدة الشباب والشابات وذوي الهمم على فرص وظيفية تتناسب مع تخصصاتهم وقدراتهم.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة نطاق الأعمال لتنظيم المعارض والمؤتمرات سهيل بن بكر الطيار؛ أن الملتقى يسعى كمنصة تجمع بين أصحاب العمل والباحثين عن فرص عمل؛ لربط متطلبات سوق العمل مع مخرجات التعليم، وذلك لرفع جودة الحياة من خلال تشكيل منظومة ثلاثية مجتمعية مكونة من مؤسسات وشركات القطاع الخاص، والجامعات، والباحثين عن فرص عمل من حديثي التخرج وأفراد المجتمع؛ حيث خصص الملتقى والمعرض ضمن فعالياته جلسات حوارية، وورش عمل تطويرية، إلى جانب استشارات مهنية يقدمها نخبة من المتخصصين في سوق العمل.

وأفاد أن الملتقى ضمن برنامجه العلمي يقوم بتوجيه الشباب والمهارات المستقبلية المطلوبة في سوق العمل بالاستشارات المهنية، واستعراض دور الاستثمار الاجتماعي في الشراكات، والتعليم والتطوير المهني، واستراتيجيات البحث عن وظيفة، والتقنيات الحديثة والابتكار في مجالات الأعمال والانتاج المهني والنجاح الوظيفي.