شكرا لقرائتكم خبر انطلاق فعاليات ملتقى ومعرض المهنة للتوظيف 2025 في نسخته الـ 19 بالرياض الأحد المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعمل الملتقى على اكتشاف الفرص المهنية وتطوير مهارات الشباب من خلال الجهات التدريبية والمهنية المتخصصة؛ مع التعرف على احتياجات سوق العمل والفرص الواعدة، وبحث التحديات التي تواجهها مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وتعزيز التواصل والتفاعل بين الشركات والمهنيين والمؤسسات التعليمية، واستعراض تقنيات العمل الحديثة والمتطلبة لوظائف المستقبل، إلى جانب مساعدة الشباب والشابات وذوي الهمم على فرص وظيفية تتناسب مع تخصصاتهم وقدراتهم.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة نطاق الأعمال لتنظيم المعارض والمؤتمرات سهيل بن بكر الطيار؛ أن الملتقى يسعى كمنصة تجمع بين أصحاب العمل والباحثين عن فرص عمل؛ لربط متطلبات سوق العمل مع مخرجات التعليم، وذلك لرفع جودة الحياة من خلال تشكيل منظومة ثلاثية مجتمعية مكونة من مؤسسات وشركات القطاع الخاص، والجامعات، والباحثين عن فرص عمل من حديثي التخرج وأفراد المجتمع؛ حيث خصص الملتقى والمعرض ضمن فعالياته جلسات حوارية، وورش عمل تطويرية، إلى جانب استشارات مهنية يقدمها نخبة من المتخصصين في سوق العمل.
وأفاد أن الملتقى ضمن برنامجه العلمي يقوم بتوجيه الشباب والمهارات المستقبلية المطلوبة في سوق العمل بالاستشارات المهنية، واستعراض دور الاستثمار الاجتماعي في الشراكات، والتعليم والتطوير المهني، واستراتيجيات البحث عن وظيفة، والتقنيات الحديثة والابتكار في مجالات الأعمال والانتاج المهني والنجاح الوظيفي.
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