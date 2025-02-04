شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الذهب اليوم 4 -2- 2025 فى مصر.. وتذبذب فى جميع الأعيرة والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، تراجعاً في الأسواق بحوالي 5 جنيهات فقط ثم ارتفاع بنفس القيمة ليتذبذب الذهب في مصر وسط تحركات مستمرة للذهب في البورصة العالمية فوق 2800 دولار.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4506 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3943 جنيها.

عيار 18 يسجل 3380 جنيها.

عيار 14 يسجل 2926 جنيها.

الجنيه الذهب 31544 جنيها.

رسوم أمريكية تنعكس على الذهب

قام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25٪ على الواردات الكندية والمكسيكية، إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 10٪ على الصين، على أن يبدأ التنفيذ يوم الثلاثاء، ليتجه الذهب بعدها لكسر مستويات 2800 دولارا للأونصة.

ورفضت الدول الثلاث التعريفات الجمركية وتعهدت كندا والمكسيك على الفور باتخاذ إجراءات انتقامية، وقالت الصين إنها ستتحدى الرسوم التي فرضها ترامب في منظمة التجارة العالمية وستتخذ تدابير مضادة أخرى.

وتسبب هذا في تزايد المخاوف بشأن قيام حرب تجارية جديدة وهو ما دفع الأسهم الأمريكية إلى الانخفاض بشكل حاد مع بداية الجلسة الأمريكية أمس، فقد سجل مؤشر الداو جونز انخفاض بنسبة 1.4% ومؤشر ناسدك المركب انخفض بنسبة 1.9% بينما انخفض مؤشر S&P500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.6% وقت كتابة التقرير.