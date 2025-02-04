شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ30.300 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا اليوم، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار النفط، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين، ويعد سعر الذهب في سلطنة عمان من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وفي الوقت الذي يعاني فيه سوق الأسهم من تشاؤم المستثمرين بشأن تأثير نموذج الذكاء الاصطناعي "DeepSeek"، شهد الذهب ارتفاعًا هادئًا نحو مستويات قياسية جديدة.

اكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

يهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.

أسعار الذهب فى سلطنة عمان:

عيار 24 سجل 34.625 ريال

عيار 22 سجل 31.725 ريال

عيار 21 سجل 30.300 ريال

عيار 18 سجل 25.975 ريال

عيار 14 سجل 20.200 ريال

عيار 12 سجل 17.300 ريال

الاونصة سجلت 1076.725 ريال

الجنيه الذهب سجل 242.325 ريال

الأونصة بالدولار 2796.73 دولار