الاقتصاد

موعد إجراء قرعة دار مصر بالمدن الجديدة

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موعد إجراء قرعة دار مصر بالمدن الجديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إجراء قرعة دار مصر بالمدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 مواعيد إجراء قرعة مشروع دار مصر في المدن الجديدة والذي أعلنت عنها وزارة الإسكان اعتبارا من يوم 8 الشهر الجاري وهي كالتالي:

مشروع دار مصر:

- قرعة دار مصر بمدينة حدائق أكتوبر يوم 9/2/2025.

- قرعة وحدات دار مصر بمدينة العاشر من رمضان يوم 17/2/2025.

-  سيتم إجراء القرعة في تمام الساعة العاشرة صباحا في الأيام المحددة.

- سيتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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