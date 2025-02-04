شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إجراء قرعة دار مصر بالمدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 مواعيد إجراء قرعة مشروع دار مصر في المدن الجديدة والذي أعلنت عنها وزارة الإسكان اعتبارا من يوم 8 الشهر الجاري وهي كالتالي:

مشروع دار مصر:

- قرعة دار مصر بمدينة حدائق أكتوبر يوم 9/2/2025.

- قرعة وحدات دار مصر بمدينة العاشر من رمضان يوم 17/2/2025.

- سيتم إجراء القرعة في تمام الساعة العاشرة صباحا في الأيام المحددة.

- سيتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز.