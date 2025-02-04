القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الإسكان، إجراء القرعة العلنية، لمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة مصر، وكذا الأراضي ووحدات الإسكان المتميز..وذلك اعتبارا من يوم 8 فبراير الجاري .. وهي كالتالي:

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إجراء قرعة وحدات سكن مصر.. تعرف على أماكن الشقق فى مدن الإسكان والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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