شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إجراء قرعة وحدات سكن مصر.. تعرف على أماكن الشقق فى مدن الإسكان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الإسكان، إجراء القرعة العلنية، لمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة مصر، وكذا الأراضي ووحدات الإسكان المتميز..وذلك اعتبارا من يوم 8 فبراير الجاري .. وهي كالتالي:أولا: بالنسبة لمشروع سكن مصر
- سيتم إجراء القرعة العلنية بمقر الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي صالة رقم 1، لوحدات سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة يوم 8-2-2025.ثانياً : مواعيد إجراء القرعة العلنية لوحدات سكن مصر
- قرعة سكن مصر بمدينة حدائق أكتوبر، يوم 9-2-2025
- قرعة وحدات سكن مصر بمدينة أكتوبر الجديدة يوم 9-2-2025
- قرعة وحدات سكن مصر بمدينة الشروق، يوم 9/2/2025.
- قرعة وحدات سكن مصر بمدينة العلمين الجديدة يوم 10-2-2025
- قرعة وحدات سكن مصر بمدينة دمياط الجديدة، يوم 10/2/2025.
- قرعة وحدات سكن مصر بمدينتي المنيا الجديدة وغرب قنا الجديدة، يوم 11/2/2025.
- قرعة وحدات سكن مصر بمدينة غرب أسيوط" ناصر الجديدة"، يوم 26/2/2025.
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