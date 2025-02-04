شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتوجه لمدينة العلمين الجديدة لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بجولة تفقدية بمدينة العلمين الجديدة، بجانب متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية بمناطق رأس الحكمة – الضبعة – مارينا العلمين بإقليم الساحل الشمالي الغربي.

يرافق وزير الإسكان، مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولو المشروعات، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ.