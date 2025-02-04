شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم 4 فبراير 2025.. ارتفاع عيار 21 لـ 3943 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، ارتفاعا في الأسواق لأعلى مستوى خلال شهر تقريبا، حيث صعد عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بحوالي 50 جنيها خلال الثلاثة أيام الماضية.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4506 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3943 جنيها.

عيار 18 يسجل 3380 جنيها.

عيار 14 يسجل 2926 جنيها.

الجنيه الذهب 31544 جنيها.

تطورات سوق الذهب العالمي بعد رسوم دونالد ترامب

قام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25٪ على الواردات الكندية والمكسيكية، إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 10٪ على الصين، على أن يبدأ التنفيذ يوم الثلاثاء.

ورفضت الدول الثلاث التعريفات الجمركية وتعهدت كندا والمكسيك على الفور باتخاذ إجراءات انتقامية، وقالت الصين إنها ستتحدى الرسوم التي فرضها ترامب في منظمة التجارة العالمية وستتخذ تدابير مضادة أخرى.

تسبب هذا في تزايد المخاوف بشأن قيام حرب تجارية جديدة وهو ما دفع الأسهم الأمريكية إلى الانخفاض بشكل حاد مع بداية الجلسة الأمريكية أمس، فقد سجل مؤشر الداو جونز انخفاض بنسبة 1.4% ومؤشر ناسدك المركب انخفض بنسبة 1.9% بينما انخفض مؤشر S&P500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.6% وقت كتابة التقرير.