شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 4-2-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

يشمل تغطية الخليج 365 لأسعار صرف الريال القطري فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الريال، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم الأثنين لضمان دقة المعلومات حول سعر الريال القطرى.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.78جنيه للشراء.

13.83جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.88جنيه للشراء.

13.84جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.88جنيه للشراء.

13.82جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.87جنيه للشراء.

13.82جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.76جنيه للشراء.

13.82جنيه للبيع.