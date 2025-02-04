شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025.. يسجل 31480 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 تراجعًا محدودا مما ساهم في هبوط سعر الجنيه الذهب، حيث سجل 31480 جنيهًا، مقارنة بأسعار مستهل تعاملات اليوم.

ويأتي تراجع سعر الجنيه الذهب في إطار تذبذب أسعار الذهب عالميًا ومحليا بسبب تغيرات في أسعار الدولار وانخفاض الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

ووفقًا لتجار الصاغة، فإن انخفاض سعر الجنيه الذهب يرجع إلى عدة عوامل، منها انخفاض سعر أوقية الذهب عالميًا، بالإضافة إلى استقرار نسبي في سعر الدولار أمام الجنيه المصري وقت نشر هذه السطور .

وأشارت شعبة الذهب إلى أن الأسعار قد تشهد مزيدًا من التقلبات خلال الفترة المقبلة بسبب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية في سعر الذهب.

ونصح الخبراء المستثمرين بمراقبة الأسعار عن كثب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، مع التأكيد على أن الذهب يظل أحد أهم أدوات الاستثمار الآمنة على المدى الطويل.



