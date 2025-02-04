شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 4-2-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغولالثلاثاء، 04 فبراير 2025 12:29 م
يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، و يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال القطرى.
سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى:
13.78جنيه للشراء.
13.83جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك مصر
12.88جنيه للشراء.
13.84جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة
12.88جنيه للشراء.
13.82جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
13.87جنيه للشراء.
13.82جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
12.76جنيه للشراء.
13.82جنيه للبيع.
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