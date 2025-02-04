شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وبلغ حجم التداولات 1.9 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 29835 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 37047 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 13116 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 8552 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 11687 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 3159 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.81% ليصل إلى مستوى 9707 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: القاهرة للزيوت والصابون، والعربية للمحابس، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

أعلنت البورصة، عن تسوية (استرداد) عدد 205 آلاف وثيقة، أمس الإثنين، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.505 مليون وثيقة بدلا من 2.710 مليون وثيقة.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة ابن سينا فارما المصدرة لعدد 88.9 مليون سهم بقيمة 555.5 مليون جنيه.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخلين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، وجهينة للصناعات الغذائية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سببينالكس)، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والعربية للصناعات الهندسية عدد 13.1 مليون سهم، 2 مليون سهم، 1000 سهم، 2500 سهم، 490 سهم، 10 آلاف سهم، 7 آلاف سهم، على التوالي.

كما اشترى داخليين بشركات المهندس للتأمين، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 1923 سهمًا، 2777 سهمًا، 123.5 ألف سهم، 58.9 ألف سهم، 1916 سهمًا، 149.8 ألف سهم، مليون سهم، على الترتيب.

واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 50 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة المهندس للتأمين عدد 189.9 ألف سهم.

فيما باع داخليين بشركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، ومصر بني سويف للأسمنت، ومجموعة أي أف جي القابضة، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 650 ألف سهم، 1000 سهم، 30 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 353.8 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات عدد 850 ألف سهم.

في سياق متصل أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (19) لسنة 2025 الصادر والمتضمن في مادته الأولى: "إلغاء ترخيص شركة صندوق استثمار مصر إيطاليا العقاري إعمالاً لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992".