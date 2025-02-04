شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الثلاثاء 4-2-2025 فى البنوك بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني منتصف التعاملات فى البنوك المصرية العاملة فى السوق اليوم الثلاثاء 4-2-2025، مسجلا فى البنك المركزي 61.93 جنيه للشراء، و62.10 جنيه للبيع وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 62.27 جنيه للشراء، 62.76 جنيه للبيع،

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

61.93 جنيه للشراء.

62.10 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

62.27 جنيه للشراء.

62.76 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

61.61 جنيه للشراء.

62.44 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

62.25 جنيه للشراء.

62.77 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

61.62 جنيه للشراء.

62.45 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

61.45 جنيه للشراء.

62.15 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

62.30 جنيه للشراء.

62.78 جنيه للبيع.



