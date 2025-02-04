شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالثلاثاء، 04 فبراير 2025 10:35 ص
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 29770 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 36980 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 13104 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 8509 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 11614 نقطة.
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