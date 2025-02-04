شكرا لقرائتكم خبر عن أمين أوابك: نموا متواضعا للتجارة العالمية للغاز المسال 1.6%، الأقل منذ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

صرح الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول" أوابك" المهندس جمال عيسى اللوغاني ،بمناسبة إصدار الأمانة العامة لمنظمة أوابك تقريرها الربع سنوي عن تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين، أن التقرير يستعرض أبرز تطورات قطاع الغاز الطبيعي المسال العالمي، والموقف الاستثماري في مشاريع الغاز الطبيعي المسال المخطط تنفيذها وفق آخر المستجدات، والتطورات الدولية والعربية حول دور الهيدروجين في عملية تحول الطاقة، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2024، وحالة الصناعة خلال عام 2024.

وفي هذا السياق، أوضح اللوغاني أن التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال حققت نمواً متواضعاً بلغت نسبته 1.6%،وهي نسبة النمو الأقل منذ عام 2020، وذلك بسبب محدودية نمو الإمدادات في السوق العالمي لدخول عدد قليل من المشاريع الجديدة على خريطة الإنتاج، علاوة على التراجع الحاد في صادرات الغاز الطبيعي المسال من بعض الدول المصدرة على إثر نمو الطلب المحلي على الغاز، وتراجع إنتاجها من الغاز. وقد بلغت حصة الدول العربية نحو 26.4% من إجمالي التجارة العالمية لعام 2024.

وبالنظر إلى عام 2025، فقد أوضح الأمين العام أنه من المتوقع أن تزيد الإمدادات بنحو 4% عن مستويات عام 2024 لتسجل قرابة 427 مليون طن خلال عام 2025 حسب تقديرات منظمة أوابك، وهو ما قد يساهم في تلبية نمو الطلب الأوروبي المتوقع على الغاز الطبيعي المسال، لسد العجز الناتج عن توقف ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

أما من جانب الهيدروجين، فشدد اللوغاني على أن العزم الدولي للاستثمار في الهيدروجين وإدراجه ضمن خطط الطاقة الوطنية بات واضحاً، وقد تم تجسيد ذلك من خلال ارتفاع عدد الدول التي أعدت خطط واستراتيجيات وطنية للهيدروجين إلى 60 دولة بنهاية 2024. وبالرغم من الأهداف الطموحة ضمن الخطط والاستراتيجيات الوطنية المعلنة، إلا أن تقدم المشروعات المعلن عنها لا يواكب تلك الأهداف، خاصة في ظل تأخر تنفيذ المشاريع أو إلغاء عدد منها لعدم تحقيق الجدوى الاقتصادية أو فشل إبرام تعاقدات بيع وشراء مع المشترين المحتملين تؤمن وجود طلب مستقبلي للهيدروجين.

أما من جانب الدول العربية، فقد كانت حاضرة في المشهد العالمي للهيدروجين، واستطاعت توقيع عدة مذكرات تفاهم مع الشركاء الدوليين في مجال إنتاج واستغلال الهيدروجين خلال عام 2024. وقد أسفر ذلك عن ارتفاع عدد المشاريع المعلنة في الدول العربية حتى نهاية عام 2024 إلى 127 مشروعاً، بقدرات وطاقات إنتاجية مختلفة وضمن مراحل مختلفة من التطوير حسب رصد منظمة أوابك، وهو ما يصل إلى قرابة أربعة أضعاف المشاريع التي تم الإعلان عنها عام 2021. ولا شك أن نجاح الدول العربية في تجسيد هذه المشاريع، سيمكنها من لعب دور هام في السوق العالمي، والظفر بحصة جيدة من هذا السوق الواعد لتضيف إلى موقعها الريادي في أسواق الطاقة دوراً جديداً كمصدر للهيدروجين بجانب دورها التاريخي كمصدر عالمي لإمدادات النفط والغاز منذ عدة عقود.

وقد اختتم اللوغاني تصريحه بأن إصدار هذا التقرير في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمنظمة أوابك في سبيل المتابعة الدورية للمستجدات في السوق العالمية للغاز الطبيعي والهيدروجين، وإبراز ما لها من انعكاسات على الدول العربية التي تحتل مكانة متقدمة على الخارطة العالمية للطاقة.



