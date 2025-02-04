شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الرياض للتعمير» توافق على زيادة رأس المال إلى 2.33 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

1) الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع أحكام نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

2) الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة .

3) الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمدة الشركة.

4) الموافقة على تعديل المادة رقم (11) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتداول الأسهم.

5) الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمجلس الإدارة.

6) الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.

7) الموافقة على تعديل المادة رقم (44) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح.

8) الموافقة على حذف المادة رقم (46) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالأسهم الممتازة.

9) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (1,777,777,770) ريال إلى (2,339,308,180) ريال والتي تمثل زيادة بنسبة 31,58% من رأس المال الحالي للشركة، وزيادة عدد أسهم الشركة من (177,777,777) سهم عادي إلى (233,930,818) أسهم عادية لغرض الاستحواذ على أصلين عقاريين من شركة ريمات الرياض للتنمية متمثلين في (1) قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ (787,477.19) متر مربع تقع في شمال طريق الدمام، حي الرمال، الرياض، المملكة العربية السعودية. و(2) قطعة أرض بمساحة إجمالية (214,000) متر مربع تقع في جنوب طريق الدائري الشمالي، حي المروج، الرياض، المملكة العربية السعودية "الأصول العقارية"، وتخصيص عدد (56,153,041) سهم عادي لشركة ريمات الرياض للتنمية وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية.

على أن تسري هذه الزيادة من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية بما في ذلك الموافقة عل الأمور التالية المتعلقة بالصفقة:

أ‌. شروط اتفاقية الاستحواذ والمساهمة العينية المبرمة بين الشركة وشركة ريمات الرياض للتنمية بتاريخ 28/02/1446ه (الموافق 01/09/2024م).

ب‌. تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة الخاصة برأس المال.

ج. تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة الشركة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريَا لتنفيذ القرارات الواردة أعلاه.

10-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ريمات الرياض للتنمية التي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف مصلحة غير مباشرة فيها كونه رئيس مجلس إدارة شركة ريمات الرياض للتنمية والمتمثلة في اتفاقية الاستحواذ والمساهمة العينية المبرمة بين الشركة وشركة ريمات الرياض للتنمية بتاريخ 28/02/1446ه (الموافق 01/09/2024م). الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الرياض للتعمير نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية، المنعقدة أمس، والتي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول).وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:1) الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع أحكام نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.2) الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة .3) الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمدة الشركة.4) الموافقة على تعديل المادة رقم (11) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتداول الأسهم.5) الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمجلس الإدارة.6) الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.7) الموافقة على تعديل المادة رقم (44) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح.8) الموافقة على حذف المادة رقم (46) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالأسهم الممتازة.9) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (1,777,777,770) ريال إلى (2,339,308,180) ريال والتي تمثل زيادة بنسبة 31,58% من رأس المال الحالي للشركة، وزيادة عدد أسهم الشركة من (177,777,777) سهم عادي إلى (233,930,818) أسهم عادية لغرض الاستحواذ على أصلين عقاريين من شركة ريمات الرياض للتنمية متمثلين في (1) قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ (787,477.19) متر مربع تقع في شمال طريق الدمام، حي الرمال، الرياض، المملكة العربية السعودية. و(2) قطعة أرض بمساحة إجمالية (214,000) متر مربع تقع في جنوب طريق الدائري الشمالي، حي المروج، الرياض، المملكة العربية السعودية "الأصول العقارية"، وتخصيص عدد (56,153,041) سهم عادي لشركة ريمات الرياض للتنمية وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية.على أن تسري هذه الزيادة من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية بما في ذلك الموافقة عل الأمور التالية المتعلقة بالصفقة:أ‌. شروط اتفاقية الاستحواذ والمساهمة العينية المبرمة بين الشركة وشركة ريمات الرياض للتنمية بتاريخ 28/02/1446ه (الموافق 01/09/2024م).ب‌. تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة الخاصة برأس المال.ج. تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة الشركة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريَا لتنفيذ القرارات الواردة أعلاه.10-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ريمات الرياض للتنمية التي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف مصلحة غير مباشرة فيها كونه رئيس مجلس إدارة شركة ريمات الرياض للتنمية والمتمثلة في اتفاقية الاستحواذ والمساهمة العينية المبرمة بين الشركة وشركة ريمات الرياض للتنمية بتاريخ 28/02/1446ه (الموافق 01/09/2024م).