شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «متكاملة للتأمين» إلى 15.16 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: ارتفاع في مصروفات التشغيلية الأخرى بنسبة 49.7%. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة متكاملة للتأمين بنهاية 2024 بنسبة 59% إلى 15.167 مليون ريال، مقابل 36.986 مليون ريال في عام 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح بعد الزكاة و الضريبة خلال السنه الحالية مقارنة مع السنة السابقة إلى الانخفاض في إجمالي نتيجة خدمة التأمين بنسبة 72.9% بسبب الارتفاع في مصاريف خدمة التأمين بنسبة 6.9%.وتضمنت الأسباب: ارتفاع في مصروفات التشغيلية الأخرى بنسبة 49.7%.