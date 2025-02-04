شكرا لقرائتكم خبر عن «المركز الآلي» يوقع عقدا مع «المراعي» بقيمة 2.56 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية