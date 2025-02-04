شكرا لقرائتكم خبر عن «المركز الآلي» يوقع عقدا مع «المراعي» بقيمة 2.56 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة المركز الآلي السعودي، أمس، عقدا مع شركة المراعي لتخصيص وحجز كمية من مخزون قطع غيار الشاحنات وذلك لسحبها خلال الفترة من 1 فبراير 2025م إلى 31 يناير 2026م، بقيمة إجمالية تبلغ 2,566,720 ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي هذا الاتفاق في إطار تعزيز العلاقات التجارية بين الطرفين وضمان توافر المنتجات وفقًا للاحتياجات التشغيلية للشركة، مما يعكس التزام الشركة بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.
وأضافت أن تفاصيل العقد، تتضمن: تخصيص وحجز كمية لقطع غيار الشاحنات يتم توريدها خلال الـ 12 شهرا القادمة يتم توريدها وقت الطلب وتتم الفوترة بشكل شهري.
وتوقعت أن يكون الأثر المالي إيجابي خلال الـ12 شهراً القادمة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي هذا الاتفاق في إطار تعزيز العلاقات التجارية بين الطرفين وضمان توافر المنتجات وفقًا للاحتياجات التشغيلية للشركة، مما يعكس التزام الشركة بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.
وأضافت أن تفاصيل العقد، تتضمن: تخصيص وحجز كمية لقطع غيار الشاحنات يتم توريدها خلال الـ 12 شهرا القادمة يتم توريدها وقت الطلب وتتم الفوترة بشكل شهري.
وتوقعت أن يكون الأثر المالي إيجابي خلال الـ12 شهراً القادمة.