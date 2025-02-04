شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار سيارات سكودا أوكتافيا 2025 بالسوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

كشف توكيل العلامة التشيكية "سكودا" في مصر، عن القائمة السعرية للطرازات المتنوعة بالسوق المصرية خلال شهر فبراير الجاري، يستمر ثبات الاسعار للسيارة "سكودا أوكتافيا" سيدان العائلية موديل 2025 للشهر الثالث على التوالي.

وتأتي السيارة سكودا أوكتافيا 2025 بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون جنيه للفئة الأولى Suite، و2.2 مليون للفئة الثانية Lounge، أما الفئة الثالثة Loft قدمت مقابل 2.4 مليون جنيه، فيما الفئة الرابعة Sportline سعرها 2.5 مليون جنيه للفئة الأعلى.

وتحتوي هذه الفئة على مقاعد أمامية كهربائية مزودة بذاكرة وخاصية التدليك تكنولوجيا متقدمة وشاشة 10 بوصةتوفر أوكتافيا 2025 تجربة ترفيهية ومعلوماتية بفضل وجود شاشة تعمل باللمس بحجم 10 بوصة، التي تدعم أحدث الأنظمة التكنولوجية مثل Apple CarPlay وتوفر تجربة مستخدم سلسة.

كما تتوفر بنظام صوتي متطور يضم 8 مكبرات صوت و شاحن لاسلكي مصابيح LED Matrixتأتي أوكتافيا 2025 في الفئتين Suite و Sportline مزودة بمصابيح LED Matrix المتطورة، التي تضمن رؤية مثالية على الطريق بفضل التحكم التلقائي في نطاق الإضاءة.تم تجهيز أوكتافيا 2025 بمحرك 1.4 TSI بقوة 150 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات، مما يوفر أداءً اقتصاديًا مع استهلاك وقود لا يتجاوز 5.5 لتر لكل 100 كم.وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 223 كم/ساعة، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 8.7ثوانٍ.

كما تأتي الفئات مجهزة بأنظمة أمان متقدمة لضمان أعلى مستويات الحماية للسائق والركاب، مثل نظام التحكم الإلكتروني في الثبات (ESC) لضمان التحكم الأمثل في السيارة، فرامل كهربائية (EPB) مع دعم التحكم في الانطلاق على المرتفعات، نظام مراقبة ضغط الإطارات، كاميرا الرؤية الخلفية مع حساسات الركن الأمامية والخلفية، نظام تكييف Climatronic ثلاثي المناطق لضمان راحة الركاب في جميع المقاعد.