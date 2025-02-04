شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2025 فى البحرين.. عيار 24 بـ 33.800 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في دول الخليج مع بداية التداولات الأسبوعية، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية وقوة الدولار الأمريكي أمام العملات الخليجية المرتبطة به".

ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 33.800 دينار

عيار 22 سجل 31.000 دينار

عيار 21 سجل 29.575 دينار

عيار 18 سجل 25.350 دينار

عيار 14 سجل 19.725 دينار

عيار 12 سجل 16.900 دينار

الأونصة سجلت 1051.575 دينار

الجنيه الذهب سجل 236.650 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2796.73 دولار

وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.