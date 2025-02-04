شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «معادن» توافق على تفويض مجلس الإدارة بطرح أدوات الدين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر (الاجتماع الأول).
وقالت شركة معادن في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بطرح أدوات الدين بجميع أنواعها (بما فيها على سبيل المثال لا الحصر الصكوك والسندات) طرحاً عاماً أو خاصاً بشكل مباشر أو عن طريق تأسيس منشأة ذات غرض خاص أو أكثر، وسواءً كانت الصكوك أو السندات أولية أو ثانوية، مدرجة أم غير مدرجة، وبأي عملة ، في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات ضمن برنامج أو أكثر أو بشكل مستقل، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
ويأتي ذلك في كل حالة بالمبالغ والأوقات والمدد ومعدلات العوائد والهيكلة وترتيبات الإدراج وترتيبات المقاصة والشروط والتفاصيل الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة من حين لآخر بما ذلك ضمان الشركة أو تقديمها أي شكل آخر من الدعم الائتماني لالتزامات المنشأة ذات الغرض الخاص المعنية.
وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ كافة التصرفات والإجراءات وأخذ كافة الموافقات اللازمة في أي دولة لكل طرح ولتأسيس كل برنامج واستمراره وتحديثه، وله حق تفويض أي أو كل من تلك الصلاحيات لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير، وتصادق الجمعية على كافة الأعمال والإجراءات المتخذة بخصوص أي مما سبق قبل تاريخ هذا القرار وتجيزها من كافة الوجوه.
وقالت شركة معادن في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بطرح أدوات الدين بجميع أنواعها (بما فيها على سبيل المثال لا الحصر الصكوك والسندات) طرحاً عاماً أو خاصاً بشكل مباشر أو عن طريق تأسيس منشأة ذات غرض خاص أو أكثر، وسواءً كانت الصكوك أو السندات أولية أو ثانوية، مدرجة أم غير مدرجة، وبأي عملة ، في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات ضمن برنامج أو أكثر أو بشكل مستقل، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
ويأتي ذلك في كل حالة بالمبالغ والأوقات والمدد ومعدلات العوائد والهيكلة وترتيبات الإدراج وترتيبات المقاصة والشروط والتفاصيل الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة من حين لآخر بما ذلك ضمان الشركة أو تقديمها أي شكل آخر من الدعم الائتماني لالتزامات المنشأة ذات الغرض الخاص المعنية.
وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ كافة التصرفات والإجراءات وأخذ كافة الموافقات اللازمة في أي دولة لكل طرح ولتأسيس كل برنامج واستمراره وتحديثه، وله حق تفويض أي أو كل من تلك الصلاحيات لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير، وتصادق الجمعية على كافة الأعمال والإجراءات المتخذة بخصوص أي مما سبق قبل تاريخ هذا القرار وتجيزها من كافة الوجوه.