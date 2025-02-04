الاقتصاد

توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البلاد المالية توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية عن شهر يناير 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، إن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس بتاريخ 07/08/1446هـ الموافق 06/02/2025م.
وأضافت أن إجمالي الأرباح الموزعة 469,802.60 ريال، ويبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 8,700,000.
وأفادت بأن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.054 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.65%.
وأشارت إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1446-08-03 الموافق 2025-02-02.
وأوضحت أن دفع التوزيعات 10 أيام.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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