شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع 67 مليار لمستفيدي "سكني" خلال 7 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقارية، سعيد الزهراني، أن صندوق التنمية العقارية مستمر في الدعم السكني للمستفيدين، ولمعالجة كافة التحديات التي تواجههم، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030.
وأشار، إلى إيداع 67 مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" منذ يوليو 2017 وحتى 2024، وأن برنامج "تقييم" قد نفذ حتى نهاية 2024، أكثر من 1.2 مليون زيارة ميدانية لرفع جودة تملك مستفيدي برامج الدعم السكني.
وأكد "الزهراني" أن منصة "المستشار العقاري"، أصدرت 1.7 مليون توصية تمويلية، وأكثر من 250 ألف فرصة دعم سكني متاحة أمام الجهات التمويلية.
وأوضح، تمكين 850 ألف مستفيد من خلال ابتكار حلول تمويلية متنوعة ضمن الشراكة الاستراتيجية مع قطاع التمويل والتطوير العقاري، مشيرًا إلى أن مهلة صرف الدفعات التمويلية جاءت نتيجة لدعم مستفيدي البناء الذاتي، وقد مكّنت أكثر من 11 ألف مستفيد من إكمال مراحل بناء منازلهم.
وأشار، إلى إيداع 67 مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" منذ يوليو 2017 وحتى 2024، وأن برنامج "تقييم" قد نفذ حتى نهاية 2024، أكثر من 1.2 مليون زيارة ميدانية لرفع جودة تملك مستفيدي برامج الدعم السكني.
وأكد "الزهراني" أن منصة "المستشار العقاري"، أصدرت 1.7 مليون توصية تمويلية، وأكثر من 250 ألف فرصة دعم سكني متاحة أمام الجهات التمويلية.
وأوضح، تمكين 850 ألف مستفيد من خلال ابتكار حلول تمويلية متنوعة ضمن الشراكة الاستراتيجية مع قطاع التمويل والتطوير العقاري، مشيرًا إلى أن مهلة صرف الدفعات التمويلية جاءت نتيجة لدعم مستفيدي البناء الذاتي، وقد مكّنت أكثر من 11 ألف مستفيد من إكمال مراحل بناء منازلهم.