شكرا لقرائتكم خبر عن البنك العربي الوطني يجمع 3.35 مليار ريال من طرح صكوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن البنك العربي الوطني انتهاء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال بموجب برنامجه لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى.
وكان البنك العربي الوطني قد أعلن على موقع تداول السعودية بتاريخ 1446/07/16ه (الموافق2025/01/16 م) بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال من خلال الطرح الخاص داخل المملكة العربية السعودية بموجب برنامجه لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 11.250 مليار ريال.
وستكون تسوية إصدار الصكوك بتاريخ 1446/04/08ه (الموافق 2025/02/03 م).
وأضاف البنك أن قيمة الطرح 3.350 مليار ريال، فيما يبلغ العدد الإجمالي (للصكوك) 3,350 صكا، بينما تبلغ القيمة الاسمية (للصك) مليون ريال.
وأفاد بأن عائد الصك 6.20% في السنة، مشيرا إلى أنها صكوك دائمة تخضع للاسترداد المبكر في تاريخ الاستدعاء أو كما هو محدد في مستند الطرح الأساسي والشروط النهائية المنطبقة المتعلقة بالصكوك.
وأوضح أن الصكوك هي أوراق مالية دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استرداد ثابت أو نهائي. ومع ذلك، يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح الأساسي والشروط النهائية المنطبقة المتعلقة بالصكوك.
وكان البنك العربي الوطني قد أعلن على موقع تداول السعودية بتاريخ 1446/07/16ه (الموافق2025/01/16 م) بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال من خلال الطرح الخاص داخل المملكة العربية السعودية بموجب برنامجه لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 11.250 مليار ريال.
وستكون تسوية إصدار الصكوك بتاريخ 1446/04/08ه (الموافق 2025/02/03 م).
وأضاف البنك أن قيمة الطرح 3.350 مليار ريال، فيما يبلغ العدد الإجمالي (للصكوك) 3,350 صكا، بينما تبلغ القيمة الاسمية (للصك) مليون ريال.
وأفاد بأن عائد الصك 6.20% في السنة، مشيرا إلى أنها صكوك دائمة تخضع للاسترداد المبكر في تاريخ الاستدعاء أو كما هو محدد في مستند الطرح الأساسي والشروط النهائية المنطبقة المتعلقة بالصكوك.
وأوضح أن الصكوك هي أوراق مالية دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استرداد ثابت أو نهائي. ومع ذلك، يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح الأساسي والشروط النهائية المنطبقة المتعلقة بالصكوك.