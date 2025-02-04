شكرا لقرائتكم خبر عن «العليان السعودية» تكتتب في 4.68 مليون سهم بطرح «دراية المالية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بالنيابة عن شركة دراية المالية، بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي للشركة، إبرام الشركة تعهداً ملزماً مع شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة يلتزم بموجبه المستثمر الرئيسي بالاكتتاب في 4,687,500 سهم من الأسهم المطروحة بسعر الطرح وتمثل حوالي 1.88% من رأس مال الشركة بعد الطرح، ونشر نشرة الإصدار التكميلية وفقاً لذلك.

ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية بتحديد النطاق السعري بين (27.0 – 30.0) ريال للسهم الواحد.

وتتمثل عملية الطرح العام الأولي بطرح (49,947,039) سهمًا عاديًا تمثل نسبة 20.0% من رأس مال الشركة.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى (12,486,759) سهم.

وتقتصر المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وأفادت بتحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد.

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة (49,947,039) سهم طرح بما يمثل نسبة 100٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وفي حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى (44,952,335) سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته 90% من أسهم الطرح. شريطة ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمر الرئيسي وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي (4,687,500) سهماً من أسهم الطرح في جميع الأحوال وبناء عليه.

ونوهت بتخصيص (40,264,835) سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمساهمين الرئيسيين والمكتتبون الأفراد.

وأفادت بتحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشار المالي، بالتشاور مع الشركة، باستخدام آلية التخصيص الاختيارية. ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشار المالي.

وبدأت فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات في يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025م وحتى الساعة 2:00 مساءً بتوقيت السعودية من يوم الأحد 9 فبراير 2025م.