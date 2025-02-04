شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية للأسماك» توقع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع «أراسكو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة السعودية للأسماك، أمس، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو).

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المذكرة بهدف وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في الأعلاف وتحديد نطاق العمل وبحث أوجه الشراكة المحتملة للتعاون.

وأضافت أن مدة المذكرة 12 شهرا من تاريخ التوقيع.