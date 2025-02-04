الاقتصاد

«السعودية للأسماك» توقع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع «أراسكو»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«السعودية للأسماك» توقع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع «أراسكو»

شكرا لقرائتكم خبر عن « للأسماك» توقع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع «أراسكو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة السعودية للأسماك، أمس، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المذكرة بهدف وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في الأعلاف وتحديد نطاق العمل وبحث أوجه الشراكة المحتملة للتعاون.
وأضافت أن مدة المذكرة 12 شهرا من تاريخ التوقيع.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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