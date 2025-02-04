شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية للأسماك» توقع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع «أراسكو» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة السعودية للأسماك، أمس، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المذكرة بهدف وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في الأعلاف وتحديد نطاق العمل وبحث أوجه الشراكة المحتملة للتعاون.
وأضافت أن مدة المذكرة 12 شهرا من تاريخ التوقيع.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المذكرة بهدف وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في الأعلاف وتحديد نطاق العمل وبحث أوجه الشراكة المحتملة للتعاون.
وأضافت أن مدة المذكرة 12 شهرا من تاريخ التوقيع.