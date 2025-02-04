شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح بنك البلاد إلى 2.8 مليار ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان البنك على تداول

ومن الجانب الآخر انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4%، وذلك نتيجة لانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان ومصاريف الاستهلاك والإطفاء و المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، وقابلها ارتفاع في مصاريف الرواتب ومافي حكمها. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح بنك البلاد بنهاية عام 2024 بنسبة 18.5% إلى 2.8 مليار ريال، مقابل 2.4 مليار ريال في العام 2023.ووفقا لبيان البنك على تداول السعودية ، ارتفع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 7%، ويعود ذلك إلى ارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية وصافي دخل الأتعاب والعمولات ودخل العمليات الأخرى وتوزيعات الأرباح. قابلها انخفاض في صافي المكاسب من الاستثمارات ومكاسب تحويل العملات الأجنبية.ومن الجانب الآخر انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4%، وذلك نتيجة لانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان ومصاريف الاستهلاك والإطفاء و المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، وقابلها ارتفاع في مصاريف الرواتب ومافي حكمها.