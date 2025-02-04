شكرا لقرائتكم خبر عن «معادن» تعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولارضمن برنامجها الدولي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تعتزم شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، إصدار صكوكٍ مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك الذي سيتم تأسيسه بتاريخ 4 فبراير 2025م.
وقالت شركة معادن في بيان على تداول السعودية: إن إصدار الصكوك جاء بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 17/06/1446هـ (الموافق 18/12/2024م)، وقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 04/08/1446هـ (الموافق 03/02/2025م).
وعينت شركة معادن كلاً من: سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، بنك إتش إس بي سي (بي إل سي)، شركة الراجحي المالية، بي إن بي باريبا، جي آي بي كابيتال، وجي بي مورغان للأوراق المالية (بي إل سي)، وناتكسيس، والسعودي الفرنسي كابيتال، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وستحدد القيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
وأضافت أن الهدف من الطرح أغراض الشركة العامة.
ويخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وقالت شركة معادن في بيان على تداول السعودية: إن إصدار الصكوك جاء بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 17/06/1446هـ (الموافق 18/12/2024م)، وقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 04/08/1446هـ (الموافق 03/02/2025م).
إصدار صكوكبحسب الشركة، فإن من المتوقع أن تُصدر الصكوك من خلال منشأة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وعينت شركة معادن كلاً من: سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، بنك إتش إس بي سي (بي إل سي)، شركة الراجحي المالية، بي إن بي باريبا، جي آي بي كابيتال، وجي بي مورغان للأوراق المالية (بي إل سي)، وناتكسيس، والسعودي الفرنسي كابيتال، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وستحدد القيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
وأضافت أن الهدف من الطرح أغراض الشركة العامة.
ويخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.