الاقتصاد

الصين تعلن فرض رسوم جديدة على المنتجات الأمريكية

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أ ب - بكين 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الصين اليوم الثلاثاء، فرض رسوم بنسبة 15% على وارداتها من الفحم ومنتجات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية وبنسبة 10% على النفط الخام وغيره من المنتجات الأمريكية ردًا على الرسوم التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على المنتجات الصينية اعتبارا من اليوم.
وكان الرئيس الأمريكي قد كشف في تصريحات صحافية أدلى بها من البيت الأبيض أن مناقشات بين الولايات المتحدة والصين ستجري "على الأرجح خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة".

كما زاد ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية بنسبة 10 في المئة تضاف إلى تلك التي كانت مفروضة في السابق.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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