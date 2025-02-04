الصين تعلن فرض رسوم جديدة على المنتجات الأمريكية

كما زاد ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية بنسبة 10 في المئة تضاف إلى تلك التي كانت مفروضة في السابق

الدمام - شريف احمد - أعلنت الصين اليوم الثلاثاء، فرض رسوم بنسبة 15% على وارداتها من الفحم ومنتجات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية وبنسبة 10% على النفط الخام وغيره من المنتجات الأمريكية ردًا على الرسوم التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على المنتجات الصينية اعتبارا من اليوم.وكان الرئيس الأمريكي قد كشف في تصريحات صحافية أدلى بها من البيت الأبيض أن مناقشات بين الولايات المتحدة والصين ستجري "على الأرجح خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة".