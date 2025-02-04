شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 أمام الجنيه ببنكى الأهلى ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت آخر تعاملات مسجلة لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تطورا ملحوظا في عدد من البنوك الرئيسية وخاصة بنكي الأهلى ومصر. وينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى 50.27 جنيه للشراء و50.41 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.30 جنيه للشراء و50.40 للبيع. وجاء تطور سعر الدولار بالبنوك كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.

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