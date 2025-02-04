شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أصبح تطبيق DeepSeek قرار استراتيجى لصناعة التأمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

توفر النماذج مفتوحة المصدر – مثل DeepSeek – إمكانية تخصيص الشركات للنماذج المفتوحة وتكييفها وفقًا لاحتياجاتها التشغيلية ، ويعزز هذا النهج الامتثال التنظيمي، لا سيما فى الصناعات الخاضعة لإشراف دقيق مثل التأمين

وبحب ماجاء فى نشرة الاتحاد المصرى للتأمين "تعتمد عمليات الاكتتاب في التأمين على تحليل كميات ضخمة من البيانات الطبية، بما في ذلك السجلات الصحية، وتقارير التشخيص، ومذكرات الأطباء. وعلى الرغم من أن النماذج العامة للذكاء الاصطناعي قد تؤدي هذه المهام بكفاءة، إلا أن ضبط النماذج مفتوحة المصدر لتتناسب مع مجال التأمين يعد خيارًا أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة باستخدام نماذج مغلقة باهظة الثمن تعتمد على واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ."

أبرز حالات الاستخدام

تحليل المستندات الطبية: يتيح ضبط نموذج مفتوح على بيانات الاكتتاب التاريخية استخراج الحالات الطبية وعوامل الخطر بدقة أكبر من السجلات غير المنظمة.

اكتشاف الاحتيال: يمكن لتدريب نموذج ذكاء اصطناعي على بيانات المطالبات المجهولة المصدر أن يساعد في تحديد الأنماط الاحتيالية وتقليل التكاليف المرتبطة بالمطالبات الكاذبة.

ميكنة خدمة العملاء: يمكن نشر روبوتات محادثة ذكية لمساعدة العملاء في الاستفسارات المتعلقة بالوثائق والمطالبات، مما يحسن تجربة العملاء ويقلل من أوقات الاستجابة. ويتطلب ذلك ضبطًا دقيقًا للنموذج لضمان دقة المعلومات وتوافقها مع اللغة التأمينية.

التحكم في البيانات وحماية الخصوصية

وتُعد حماية بيانات العملاء أحد أهم الاعتبارات عند تبني الذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين. فمن خلال تشغيل النماذج محليًا أو عبر مزودي خدمات سحابية موثوقين ، تتمتع الشركات بالتحكم الكامل في البيانات الحساسة، بعكس الاعتماد على واجهات برمجة التطبيقات الخارجية التي تخضع بياناتها لسياسات مقدمي الخدمات.

ومن جانبه اكد الاتحاد المصرى للتأمين ان صعود النماذج مفتوحة المصدر في قطاع التأمين يمثل فرصة هائلة للشركات، حيث يتيح تقليل التكاليف، وتحسين دقة التحليلات، وتعزيز التحكم في البيانات. وتبرز الابتكارات الحديثة، مثل تلك التي تقدمها DeepSeek، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصرًا على الأنظمة المغلقة، بل أصبح الابتكار المفتوح يعزز بيئة تنافسية أكثر عدلاً.

ومع استمرار شركات التأمين في تبني التقنيات الحديثة، فإن اعتماد النماذج مفتوحة المصدر يمنحها ميزة تنافسية من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز خصوصية البيانات. ومع ذلك، يبرز تحدي تأمين سرية البيانات في ظل الطبيعة الديناميكية للتحديثات المستمرة في البرمجيات مفتوحة المصدر، مما يستلزم الاستثمار في أنظمة متقدمة للحماية من الاختراقات، وتطبيق بروتوكولات صارمة للأمان السيبراني.

إن مستقبل الذكاء الاصطناعى فى قطاع التأمين يسير نحو مزيد من الانفتاح، و ستكون الشركات الرائدة هي تلك التي تستثمر في هذا التحول الذكي، مع مراعاة أعلى معايير الأمان.