شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن لقاء تعريفي بـ”ليب 2025″ يستعرض ملامح النسخة الرابعة ومستقبلها الرقمي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تحت شعار «نحو آفاق جديدة»، ينطلق المؤتمر التقني الأكثر حضوراً في العالم «ليب» بنسخته الرابعة، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمهلم، شمال مدينة الرياض، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير (شباط) الحالي.

وذلك بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة «تحالف» المشروع المشترك بين الاتحاد وشركة «إنفورما» العالمية وصندوق الفعاليات الاستثماري.

وعقد، مساء أمس، لقاء تعريفي بـ«ليب» شارك فيه عدد من القيادات المنظمة للحدث، وبحضور حكومي وإعلامي واسع، حيث تناول اللقاء أبرز ما سيقدم في النسخة الحالية، ودور المؤتمر في تعزيز مكانة الرياض، كحاضنة للتقنية والابتكار، وتشكيل المستقبل الرقمي.

وشارك في هذا اللقاء كل من ياسر العصيمي، المتحدث الرسمي بالاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وإيهاب الطرهوني، الخبير التنفيذي في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وعلي العودان، مدير إدارة العلاقات الحكومية في هيئة الحكومة الرقمية، وعبد الرحمن الخليفة، قائد مسار التسويق والتواصل والهوية في المؤتمر.

وتضم النسخة الحالية للمؤتمر «ساحة التقنية» (Tech Arena) لتسلط الضوء على عالم الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الرعاية الصحية، والواقع المختلط، كما ستعمل الساحة المبتكرة كحلقة وصل بين التصميم والتقنية، وتستعرض التقدم الكبير في مجال تقنية الرعاية الصحية، مثل: تقنية توصيل الأدوية Terra Drone التي تساعد في نقل الإمدادات الطبية إلى الخليج 365 النائية والوعرة، عن طريق الجو.

كما ستعرض «أرامكو» السعودية في «ليب» جهازها الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي «SARA»، وستقدم شركة «Engine VR» الأميركية منصتها «Golden Gloves VR»، التي تستخدم تقنية الواقع الافتراضي، لتوفير تجربة ملاكمة ممتعة لعشاق الرياضة، بمشاركة مقاتل UFC المحترف، أندرو سانشيز، في تقديم عروض حية لهذه التقنية الجديدة، كما سيتاح للحضور فرصة تجربة المنصة بأنفسهم، من خلال مستويات متنوعة.

وتتيح الساحة للزوار أيضاً استكشاف العدسات اللاصقة الذكية من شركة «XPANCEO»، التي تدمج تقنية الحوسبة في جهاز قابل للارتداء، ويعد ذلك بداية لعصر جديد ومختلف من التفاعل مع البيانات. وتعزيزاً لجهود الجهات غير الربحية في «ليب 2025»، تشارك مؤسسة الوليد الإنسانية من خلال منصة «Atlai» للمساعدة في الجهود العالمية لمكافحة التصحر؛ حيث تعمل هذه التقنية على حماية ومراقبة الغابات.

يذكر أن «ساحة التقنية» (Tech Arena) تعد إحدى المنصات الجديدة في «ليب» إلى جانب منصة التقنيات الرياضية، التي تركز على أحدث ما توصل إليه القطاع الرياضي.

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