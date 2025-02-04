شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-2-2025 بالبنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-2-2025 امام الجنيه المصري بالبنوك المصرية ، حبث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.27 جنيه للشراء و 50.41 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنك الأهلى المصرى 50.30 جنيه للشراء و 50.40 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.30 جنيه للشراء و 50.40 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.30 جنيه 50.40 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.30 جنيه للشراء و 50.40 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار بعد غلق التعاملات بالبنوك اليوم الثلاثاء كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.