شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2025 في السعودية عيار 18 بـ 253 ريالاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب فى السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية، ويعد سعر الذهب فى السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تهم الأفراد والمستثمرين، وسجل عيار 21 مبلغ 295 ريالا

سعر الذهب اليوم فى السعودية



عيار 24 سجل 337.25 ريال

عيار 22 سجل 309.00 ريال

عيار 21 سجل 295.00 ريال

عيار 18 سجل 253.00 ريال

عيار 14 سجل 196.75 ريال

عيار 12 سجل 168.50 ريال الاونصة سجلت 10487.75 ريال

الجنيه الذهب سجل 2360.25 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2796.73 دولار



أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.