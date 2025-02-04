شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: الوجه القبلى يشكل 45% من عدد مواليد مصر وأسيوط وسوهاج الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

رصدت أهم مؤشرات المواليد والوفيات والزيادة السكانية الأولية لعام 2024، أكبر المحافظات من حيث معدلات المواليد خلال عام 2024 باستثناء المحافظات الحدودية، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وضمت قائمة المحافظات على الترتيب "أسيوط /سوهاج/ قنا/ المنيا/ بنى سويف"، حيث سجلت معدلات مواليد أكبر من المعدل العام للجمهورية بواقع "23.9 / 23.6 / 22.7 /22.5 / 21.1" على الترتيب لكل 1000 من السكان على الترتيب ، وهي نفس المحافظات في عام 2023 .

وفى المقابل كانت أقل المحافظات من حيث معدلات المواليد خلال عام 2024 هي "بورسعيد /دمياط/ الدقهلية/ الغربية/ السويس" حيث سجلت معدلات مواليد أقل من المعدل العام للجمهورية بواقع "11.8 /14.5 /14.9 / 14.9 / 15.2" لكل 1000 من السكان على الترتيب ، وهي نفس المحافظات في عام 2023.

وبالنسبة لأقاليم الجمهورية يمثل إقليم الوجه القبلي أكبر الأقاليم من حيث عدد المواليد بواقع 45% بالرغم من أنه يمثل 39% من عدد السكان.

ويعتبر معدل الإنـجاب الكلي أحد أهم مؤشرات التنمية والذي يمثل متوسط عدد الأطفال الذي تنجبه السيدة خلال حياتها الإنـجابية، وقد سجل معدل الإنـجاب الكلي 2.41 طفل لكل سيدة في عام 2024 مقارنة بـ 2.54 طفل لكل سيدة في عام 2023 .

وأعلن جهاز الإحصاء إنه لأول مرة منذ عام 2007 لا تتجاوز أعداد المواليد حاجز الـ 2 مليون حيث شهدت الفترة 2008-2023 تجاوز الـ 2 مليون مولود حيث بلغ عدد المواليد 1.968 مليون مولود خلال عام 2024 مقارنة بـ 2.045 مليون عام 2023 بانخفاض قدره 77 ألف مولود وبنسبة 3.8%.