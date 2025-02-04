شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب عيار 21 يسجل 3940 جنيها اليوم الثلاثاء 4- 2- 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 اخر تحديث لسعر الذهب فى السوق المحلى اليوم الثلاثاء 4-2-2025 ،ويحرص الخليج 365 على تزويد قرائه بآخر تطورات سعر الذهب على مدار الساعة.

وقد شهدت أسعار الذهب فى السوق المحلي خلال تداول أمس الاثنين ارتفاعا ملحوظا نتيجة ارتفاع سعر الأوقية فى البورصات العالمية ،بالإضافة إلى المخاوف من الحرب التجارية العالمية وفرض رسوم جمركية جديده مما أثار المخاوف حول مستقبل الاقتصاد العالمي مما أدى إلى زيادة إقبال المستثمرين على شرائه باعتبار الذهب ملاذ آمن

وتضمنت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالآتى..

سجل الذهب عيار 24 نحو 4502.75 جنيها

سجل الذهب عيار 21 نحو 3940 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3377.25 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 31520 جنيها .



وتشهد أسعار الذهب فى الوقت الحالى حالة من التذبذب بسبب التوترات السياسية والاقتصادية العالمية ،ومن المتوقع أن تستمر أسعار الذهب فى الارتفاع مع استمرار الغموض بشأن قرارات الادارة الأميركية ،بالاضافة إلى أن هناك حالة من عدم اليقين والقلق المتزايد بشأن سياسات إدارة ترامب التجارية والخارجية الجديدة، مع تزايد عمليات الشراء الفنية مع اتجاه الأسعار إلى الارتفاع الآن في كل من الذهب والفضة ،مما يعزز من مكانه الذهب باعتبار ملاذ آمن للمستثمرين فى ظل هذه الظروف.

وقد أعلنت شعبه الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن سعر الذهب في مصر شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر يناير 2025 بحوالي 120 جنيها على خلفية الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي عند أعلى مستويات للذهب خلال ثلاثة أشهر.