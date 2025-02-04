الاقتصاد

بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعًا بمقدار 75ر122 نقطة، أو 3ر0%، ليصل إلى 91ر44421 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 96ر45 نقطة، أو 8ر0% ، ليصل إلى 57ر5994 نقطة.
وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 49ر235 نقطة، أو 2ر1%، ليصل إلى 96ر19391 نقطة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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