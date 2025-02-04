شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأوروبية.. "ستوكس" يغلق منخفضًا بنسبة 1.04% والان نبدء بالتفاصيل

نتائج مؤشرات الأسهم الأوروبية

تأثير الرسوم الجمركية لترامب

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض خلال تعاملات أمس، مع بداية تعاملات الأسبوع.ويأتي هذا بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعريفات جمركية على عدد من الدول.وسجّل مؤشر "ستوكس يوروب 600" للأسهم الأوروبية انخفاضًا بنسبة 1.04 بالمئة بمقدار 90 نقطة ليصل إلى 8583 نقطة.وتراجع مؤشر FTSE MIB في بورصة الأسهم الوطنية الإيطالية بنسبة 0.69 بالمئة بمقدار 252 نقطة ليصل إلى 36218 نقطة.وقد خسر مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.40 بالمئة بمقدار 303 نقاط ليصل إلى 21428 نقطة.وتراجع مؤشر IBEX 35 في بورصة إسبانيا 1.32 بالمئة بمقدار 163 نقطة ليصل إلى 12205 نقاط.وكان رد فعل الأسواق في المنطقة سلبيًّا على قرار الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا وضريبة بنسبة 10 بالمئة على السلع من الصين.بينما ردت كندا بفرض عقوباتها الخاصة على الواردات الأمريكية، وأعلن في وقت سابق تأجيل فرض الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك.