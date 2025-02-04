شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4- 2- 2025 عيار 24 بـ 4502.75 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر شهد سعرالذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2025 وذلك وفقا لآخر التحديثات في سوق الذهب المحلي في مصر، حيث سجل عيار 24 مبلغ 4502.75 جنيه..



وتضمنت أسعار الذهب الآتى:

سجل الذهب عيار 24 نحو 4502.75

سجل الذهب عيار 21 نحو 3940 جنيهات.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3377.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 31520 جنيها.

سجل الذهب عيار 14 نحو 2626.75

وشهد سوق الذهب العالمي تحولًا كبيرًا في يناير 2025، حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة 6.6%، ليُسجل أول ارتفاع شهري بعد انخفاض استمر لمدة شهرين متتاليين، بحسب النشرة الأسبوعية لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية.

وشهد سعر الذهب العالمي تطورات متلاحقة، وذلك منذ إعلان فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية في نوفمبر الماضي، حيث شهد الذهب زيادة في الطلب باعتباره أحد ملاذا آمنا للمدخرات، وساهمت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طالب فيها بضرورة خفض أسعار الفائدة خلال 2025، مما ساهم في صعود الذهب عالمياً وفي السوق المصري.

وأعلن الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي عن تثبيت سعر الفائدة والإبقاء عليه دون تغيير عند حدود 4.25٪ و4.5٪، وذلك في أول اجتماع له بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.