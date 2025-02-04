شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار 5 ماركات سيارات عالمية صنعت محليا والان مع تفاصيل الخبر

تسعى شركات السيارات العالمية لتجميع سياراتها بماركاتهل المتنوعة بالسوق المصرية وفي المصانع المصرية وبأيادي وعمالة مصرية مدربة علي أعلي مستوي ليخرج المنح النهائى بنفس مواصفات السيارات فى الشركات الأم عالميا ، وإليكم 5 علامات سيارات دخلت السوق المصرية وويتم تجميعها بمصانع مصرية وأيدي عاملة مصرية وتحمل شعار صنع فى مصر وهى كالآتى:

- أولا تجميع إم جى الصينية فى مصر

أقيمت مؤخرا مراسم توقيع عقد تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع بين وزارة النقل ( مُمثلة في الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة)، و"مجموعة المنصور للسيارات" لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات ماركة "إم جي" في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات قدرها 135 مليون دولار،، بنسبة مُكون محلى تزيد على % 45 .

أنا عن التسعير لم يتم تحديده بعد، لأن السعر النهائى يحكمه عوامل عزيزي من تكلفة الانتاج والسعر المحدد من قبل الشركات الام .

- ثانيا تجميع جيلى الصينية فى مصر



تم الكشف عن أول سيارتين جيلي إميجراند بفئتين هما “Comfort” ب ,000850 جنيه مصري و” Luxury “ب ,000970 جنيه مصري وجيلي كولراي 2025 بثلاث فئات Comfort” "بـ 1,070,000 جنيه مصري وLuxury ب 1,170,000 جنيه مصري وPremium ب 1,270,000 جنيه مصري

كما تم ضخ استثمارات تصل إلى 100 مليون دولار، لتجميع أول سيارتين من طراز "جيلي" وهما السيارة السيدان إمجراند بفئتين والسيارة الـSUV كولراي بثلاث فئات موديل 2025 ، وتبلغ نسبة التصنيع المحلي 45% ، ويضم المصنع خطين إنتاج لسيارات جيلي بسعة إجمالية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنوياً .

- ثالثا تجميع بروتون الماليزية في مصر

من المقرر فتح باب الحجز علي السيارة بروتون الماليزية المجمعة في مصر خلال شهر فبراير الجاري من العام الجاري 2025 وعن سعر السيارة لم يتم تحديده رسميا حتي الأن ولكنه سوف يناسب شريحة كبيرة من المستهلكين في مصر ، وتقدر استثمارات مجمع "مصانع عز العرب – السويدي " للسيارات" بنحو 50 مليون دولار، وعلى مساحة 70 ألف متر مربع، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية 40 ألف سيارة سنويًا، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج فعليا خلال الربع الأول من عام 2025 لسيارات بروتون ساجا كمرحلة أولى، ثم التوسع في إنتاج " السيارات الكهربائية " تتبعها مرحلة ثانية ستتم خلال 15 شهرًا وهي مرحلة تشغيل مصنع الدهانات، ثم المرحلة الثالثة المتمثلة في توسعة المصنع الحالي للوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 80 ألف سيارة سنويًا بإضافة ثلاثة موديلات جديدة .

- رابعا تجميع سيارات " إكسييد" الصينية في مصنع اجا بالسادس من أكتوبر

تحرص الشركة على تطوير هذه الصناعة وزيادة المكون المحلي وجعل مصر مركز مهم ومتميز لصناعة السيارات عالية الجودة، كما بدأت بإنتاج سياراتين RX و VX لتلبية إحتياجات العملاء المتنوعة بالإضافة إلى أنه سيكون هناك المزيد من السيارات المصنعة لدي (إجا) بطاقة إنتاجية 3000 سيارة إكسيد صينية سنوياً .

انا الاسعار فتبدأ من ٢ مليون جنيه الي ما فوق لأنها تخاطب الشريحة الاعلي في السارات الصينية

- خامسا تجميع السيارة شيفرولية أوبترا 2025 بمصانع جنرال موتورز

تماشيًا مع رؤية مصر2023 لتطوير صناعة السيارات المحلية، استثمرت جنرال موتورز مصر أكثر من 20 مليون دولار لتعزيز قدراتنا التصنيعية المحلية من خلال إضافة معدات وتقنيات جديدة .

بينما بدأت شيفروليه أوبترا بالخروج من خط إنتاج جنرال موتورز مصر في مدينة 6 أكتوبر، ووصول هذه السيارة الجديدة إلى صالات عرض الموزع الحصري لشيفروليه فى مصر – شركة منصور للسيارات، والاسعار منافسة جدا حيث تبدأ الفئة الأولي من 725 الف والفئة الثانية 750 ألف جنيه .

يذكر أنه يوجد في مصر مايقرب من 20 مصنعا لتجميع السيارات ، بالإضافة إلي وجود 450 مصنعا للصناعات المغذية للسيارات ، ومن المتوقع أن تشهد زيادة في عدد المصانع الفترة القادمة بالاضافة الي زيادة الموديلات التي يتم تجميعها محليا يصبحها زيادة في اعداد فرص العمل لمختلف الشرائح واخيرا سوف تشهد اسعار السيارات استقرارا كبيرا الفترة المقبلة يصحبه انخفاض لبعض العلامات وذلك كنتيجة طبيعية لزيادة المعروض من طرازات السيارات المختلفة..